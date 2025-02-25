Edirne'de 163 Adet Sentetik Ecza Ele Geçirildi
Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü, durdurduğu bir şüphelinin elindeki poşette 163 adet sentetik ecza buldu. Şüpheli gözaltına alındı.
Edirne'nin Keşan ilçesinde, polisin durdurduğu şüphelinin elindeki siyah poşette 163 adet sentetik ecza ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre; Yeninmescit Mahallesi Kayalıdere Sokak'ta durumundan şüphelendikleri S.C.'yi durduran Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin elinde bulunan siyah poşette yaptıkları incelemede, 163 adet sentetik ecza ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - EDİRNE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa