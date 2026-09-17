Haberler

Edirne’de 16 düzensiz göçmen yakalandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Edirne’de 16 düzensiz göçmen yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen üç ayrı uygulamada 16 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen üç ayrı uygulamada 16 düzensiz göçmen yakalandı. Olaylarla ilgili 3 organizatör gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Uzunköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Çalıköy yolu üzerinde dün saat 21.30 sıralarında gerçekleştirilen uygulamada 34 plakalı bir araç durduruldu. Araçta yapılan kontrolde sürücü M.Y. ile birlikte 5 Afganistan ve 1 İran uyruklu olmak üzere 6 düzensiz göçmen yakalandı. Aynı bölgede saat 23.20 sıralarında gerçekleştirilen ikinci uygulamada ise 34 plakalı başka bir araçta sürücü M.A.K. ile birlikte 2 Irak ve 2 Afganistan uyruklu toplam 4 düzensiz göçmen yakalandı. Jandarma ekiplerinin gece saat 01.05 sıralarında gerçekleştirdiği üçüncü uygulamada da 16 plakalı araç durduruldu. Araç sürücüsü F.Ş. ile birlikte 6 Irak uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Üç olayda yakalanan toplam 16 düzensiz göçmen işlemleri yapılmak üzere ilgili birimlere teslim edilirken, organizatör oldukları değerlendirilen M.Y., M.A.K. ve F.Ş. gözaltına alındı. Araç sürücülerine ayrıca Karayolları Trafik Kanunu kapsamında 64 bin 645 TL idari para cezası uygulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Güney Kore ve Fransa'dan 3 yıl aradan sonra ilk ortak hava tatbikatı

3 yıl sonra bir ilk! İki ülkenin savaş uçakları gökyüzünde
Fenerbahçe'de taşlar yerinden oynuyor! 4 isim kulübeye

İsmail Kartal neşteri vurdu! 4 isim kulübeye, yıldız futbolcu şok oldu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 'borsa' açıklaması: Gerekli tüm tedbirler süratle alınacak

Piyasaların kilitlendiği zirve sona erdi! Bakanlıktan "borsa" mesajı
Kurtlar Vadisi'ndeki 'Muhsin Yazıcıoğlu' detayı yeniden gündem oldu

Vadi'deki "Muhsin Yazıcıoğlu" detayı yeniden gündem oldu
ABD ordusu Doğu Pasifik’te karteller tarafından kullanılan bir tekneyi daha batırdı

Kartelin yüzen yakıt istasyonuna baskın! ABD ordusu batırdı
Demet Akalın'a konserinde taciz şoku: Her tarafımı elledi ya

Ünlü şarkıcı konserinde kabusu yaşadı: Her tarafımı elledi ya
Çin’de insansı robot geliştiricisine saldırdı

Çin’de insansı robot geliştiricisine saldırdı
Yaptığı canlı yayınla emniyet harekete geçti! Gerçek başka çıkınca kendisi ceza yedi

Canlı yayınla emniyeti alarma geçirdi! Gerçek başka çıkınca ceza yedi
SPK duyurdu! 7 şirketin fonları işleme kapatıldı

SPK düğmeye bastı! 7 şirketin fonları işleme kapatıldı