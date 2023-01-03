Cami içerisinde fotoğraf çektiren Eda Taşpınar hakkında soruşturma başlatıldı

Eda Taşpınar, Sultanahmet Cezaevi Camii/Hayyatin-i Hassa Camii'nde verdiği bir pozu "Mutlu yıllar sevgililerim" notuyla Instagram hesabından paylaştığı ve gelen tepkilerin ardından kısa sürede yayından kaldırdığı ileri sürüldü. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Eda Taşpınar'ın sosyal medya ve internet haber sitelerinde camide çekilmiş fotoğraflarının paylaşımına ilişkin yapılan haberler gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

SESSİZLİĞİNİ KORUYOR

Re'sen başlatılan soruşturmanın TCK 216. maddesi kapsamında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan olduğu açıklandı. Paylaşımıyla kısa sürede sosyal medyada gündem olan Taşpınar, konuyla ilgili sessizliğini koruyor.