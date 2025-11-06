Haberler

Eczacı Kalfasına Şiddet Olayı: İşten Çıkarıldı

Eczacı Kalfasına Şiddet Olayı: İşten Çıkarıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin'in Erdemli ilçesinde, muadil ilaç yüzünden yaşanan tartışmada bir eczacı kalfası, 76 yaşındaki bir adamı darbetmesi sonrası işten çıkarıldı. Olayın öncesinde yapılan kötü muameleler de ortaya çıktı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde, muadil ilaç verdiği için hastanın oğlu tarafından darbedildiği ileri sürülen ancak öncesinde yaşlı adama kötü muamelede bulunduğu ortaya çıkan eczacı kalfasının işten çıkarıldığı bildirildi.

Olay, 15 ve 16 Ekim tarihlerinde Merkez Mahallesi Erdemli Devlet Hastanesi acil girişi karşısındaki Meryem Eczanesi'nde yaşanmıştı. İddiaya göre, 16 Ekim'de muadil ilaç tartışmasında babasına yapılan kötü muamele nedeniyle İsmail Topak (44) eczacı kalfası Arif Fidan'ı sopayla darbetti, bıçakla da üzerine yürüdü. Çevredekilerin müdahalesiyle olay sona ererken, şikayet üzerine Topak gözaltına alınıp tutuklandı. Tutuklamadan 20 gün sonra 15 Ekim'de yaşanan ilk olay anına ait görüntüler de ortaya çıktı. Görüntülerde eczaneye gelen 76 yaşındaki Zeynel Abidin Topak'a, eczacı kalfası Arif Fidan'ın saldırma ve iteleyerek dışarı düşürme anı yer aldı. Konya'da yaşayan ancak dönem dönem Mersin'in Erdemli ilçesindeki evlerine gelen anne Ayşen (68) ile baba Zeynel Abidin Topak (76), kendilerinin mağdur olduklarını ve çocuklarının serbest kalmasını istedi. Olayla ilgili soruşturma sürerken bugün yeni bir gelişme daha yaşandı.

Eczane yaşlı adama şiddet uygulayan kalfanın işine son verdi

Meryem Eczanesi sahibi Meryem Kara adına avukatları Erdal Kaya yazılı açıklamada bulundu. Açıklamada, "16/10/2025 tarihinde müvekkil eczanesinde meydana gelen olayın sonrasında, müvekkilim Meryem Kara, Arif F. adlı çalışanın 15/10/2025 tarihli olayından haberdar olmuş ve kamera kayıtlarını bizzat kendisi adli makamlara teslim etmiştir. Müvekkilin, 15/10/2025 ve 16/10/2025 tarihinde müvekkil eczanesinde yaşanan olayın detaylarının öğrenilmesinin ardından Arif F. isimli şahsın iş akdi haklı nedenle sona erdirilmiş ve ilişiği kesilmiştir. Adı geçen Arif F. isimli şahsın, müvekkil ve müvekkile ait 'Meryem Eczanesi' isimli iş yeri ile hiçbir ilişiği kalmamıştır. Basına ve kamuoyuna yansıyan olaylarda müvekkil bizzat adli makamlara yardımcı olmuş ve bahsi geçen video kayıtlarını bizzat kendisi vermiştir. Yaşanan olaylar adli vaka olup taraflar arasındadır, müvekkil ile ilişiği yoktur" denildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MHP Ankara İl Başkanı, Latif Doğan'ın başından aşağı desteyle para yağdırdı

Görüntü olay oldu! Bahçeli görmesin
Bakan Şimşek işareti verdi! İşte vergi, ceza ve harçlara uygulanacak zam oranı

Bakan Şimşek işareti verdi! İşte yapılacak indirimin oranı
Cengiz Ünder'in sevgilisine aldığı hediyenin fiyatı olay oldu

Sevgilisine aldığı hediyenin fiyatı olay oldu
Taksi şoförünün manevra yapıp kazayı önlediği anlar araç içi kamerasına yansıdı

Üzerlerine gelen kabusu böyle seyrettiler
MHP Ankara İl Başkanı, Latif Doğan'ın başından aşağı desteyle para yağdırdı

Görüntü olay oldu! Bahçeli görmesin
Galatasaray'ın yıldızı Leroy Sane beklediği haberi aldı

Leroy Sane'ye müjde üstüne müjde
Kim Kardashian'dan kan donduran açıklama: Beni öldürmek istiyorlar

Ünlü yıldız ölümle burun buruna! Suikast planı ortaya çıktı
Heidi Klum ve kızı Leni tepkileri umursamadı: Yeni iç çamaşırı pozları yine olay yarattı!

Ünlü Model tepkileri umursamadı: iç çamaşırı pozları olay yarattı!
Kayıp olarak aranan gencin dere yatağında cansız bedeni bulundu

Kayıp olarak aranan genç dere yatağında korkunç halde bulundu
Sabri Sarıoğlu'ndan maç sonuna damga vuran hareket

Maç sonuna damga vuran olay
Taraftarın iple çektiği maça yetişiyor! İlkay Gündoğan'ın dönüş tarihi belli oldu

Taraftarın iple çektiği maça yetişiyor! İşte İlkay'ın dönüş tarihi
İngiltere'de mahkum krizi: 1 hafta içinde 2 mahkum yanlışlıkla serbest bırakıldı

Mahkumları yanlışlıkla serbest bıraktılar
Yönetim Tedesco'ya İrfan ve Cenk için 'af' önerisi getirdi! Bir saniye bile düşünmeden yanıtladı

Tedesco'nun önüne İrfan ve Cenk için 'af' önerisi getirildi! Anında...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.