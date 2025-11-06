Eczacı Kalfasına Şiddet Olayı: İşten Çıkarıldı

Mersin'in Erdemli ilçesinde, muadil ilaç verdiği için hastanın oğlu tarafından darbedildiği ileri sürülen ancak öncesinde yaşlı adama kötü muamelede bulunduğu ortaya çıkan eczacı kalfasının işten çıkarıldığı bildirildi.

Olay, 15 ve 16 Ekim tarihlerinde Merkez Mahallesi Erdemli Devlet Hastanesi acil girişi karşısındaki Meryem Eczanesi'nde yaşanmıştı. İddiaya göre, 16 Ekim'de muadil ilaç tartışmasında babasına yapılan kötü muamele nedeniyle İsmail Topak (44) eczacı kalfası Arif Fidan'ı sopayla darbetti, bıçakla da üzerine yürüdü. Çevredekilerin müdahalesiyle olay sona ererken, şikayet üzerine Topak gözaltına alınıp tutuklandı. Tutuklamadan 20 gün sonra 15 Ekim'de yaşanan ilk olay anına ait görüntüler de ortaya çıktı. Görüntülerde eczaneye gelen 76 yaşındaki Zeynel Abidin Topak'a, eczacı kalfası Arif Fidan'ın saldırma ve iteleyerek dışarı düşürme anı yer aldı. Konya'da yaşayan ancak dönem dönem Mersin'in Erdemli ilçesindeki evlerine gelen anne Ayşen (68) ile baba Zeynel Abidin Topak (76), kendilerinin mağdur olduklarını ve çocuklarının serbest kalmasını istedi. Olayla ilgili soruşturma sürerken bugün yeni bir gelişme daha yaşandı.

Eczane yaşlı adama şiddet uygulayan kalfanın işine son verdi

Meryem Eczanesi sahibi Meryem Kara adına avukatları Erdal Kaya yazılı açıklamada bulundu. Açıklamada, "16/10/2025 tarihinde müvekkil eczanesinde meydana gelen olayın sonrasında, müvekkilim Meryem Kara, Arif F. adlı çalışanın 15/10/2025 tarihli olayından haberdar olmuş ve kamera kayıtlarını bizzat kendisi adli makamlara teslim etmiştir. Müvekkilin, 15/10/2025 ve 16/10/2025 tarihinde müvekkil eczanesinde yaşanan olayın detaylarının öğrenilmesinin ardından Arif F. isimli şahsın iş akdi haklı nedenle sona erdirilmiş ve ilişiği kesilmiştir. Adı geçen Arif F. isimli şahsın, müvekkil ve müvekkile ait 'Meryem Eczanesi' isimli iş yeri ile hiçbir ilişiği kalmamıştır. Basına ve kamuoyuna yansıyan olaylarda müvekkil bizzat adli makamlara yardımcı olmuş ve bahsi geçen video kayıtlarını bizzat kendisi vermiştir. Yaşanan olaylar adli vaka olup taraflar arasındadır, müvekkil ile ilişiği yoktur" denildi. - MERSİN