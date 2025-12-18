Eceabat'da emniyet ekiplerince öğrenciler bilgilendirildi

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde emniyet ekiplerince ortaokul ve lise öğrencileri çeşitli konularda bilgilendirildi.

Çanakkale'de emniyet ekiplerince vatandaşlara yönelik bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Çalışmalar çerçevesinde Eceabat ilçesinde öğrenim gören ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik, İlçe Emniyet Amirliği koordinesinde Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekiplerinin de katılımıyla çeşitli bilgilendirmeler yapıldı. Eceabat ilçesindeki öğrencilere yönelik; akran zorbalığı, siber zorbalık, siber güvenlik, teknoloji bağımlılığı, güvenli internet konularıyla ilgili bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları gerçekleştirildi. - ÇANAKKALE