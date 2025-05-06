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Ece Üner Hakkında 2 Yıla Kadar Hapis Talebi

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Gazeteci Ece Üner hakkında sosyal medya paylaşımına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. İddianamede, Üner'in 'adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs' ve 'devletin yargı organlarını alenen aşağılama' suçlarından 2 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Gazeteci Ece Üner'e 2 yıla kadar hapis talebi

İSTANBUL - Gazeteci Ece Üner hakkında sosyal medyadaki bir gönderiye yaptığı "FETÖ artığı operasyon çocuklarının itibar suikastleri bıktırdı artık" şeklindeki yorumuna ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede Üner'in 2 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Gazeteci Ece Üner hakkında 15 Mart 2025'de sosyal medyadaki bir gönderiye yaptığı "FETÖ artığı operasyon çocuklarının itibar suikastleri bıktırdı artık" şeklindeki yorumuna ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şüphelinin söz konusu paylaşım içeriğindeki ifadelerinin aynı zamanda eleştiri ve ifade özgürlüğü sınırlarını aşarak İsmail Saymaz hakkındaki soruşturmada yargı görevi yapanları hukuka aykırı olarak etkilemeye yönelik ve buna elverişli olduğu aktarıldı.

2 yıla kadar hapis talebi

Hazırlanan iddianamede şüpheli Ece Üner'in 'adil yargılamayı etkileyeme teşebbüs' suçundan 50 günden az olmamak üzere adli para cezasına çarptırılması, 'devletin yargı organlarını alenen aşağılama' suçundan ise 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEMA DEMİR - 3.Sayfa
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