Ece Seçkin ve Eşi Tacizciyle Yüzleşti, Şüpheli Serbest Kaldı

Şarkıcı Ece Seçkin ve eşi Çağrı Terlemez'i sosyal medya üzerinden taciz ve tehdit ettiği iddia edilen A.U.S, gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı. Öte yandan Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, adli kontrol kararına itiraz etti.

Şarkıcı Ece Seçkin ve eşi Çağrı Terlemez'e sosyal medya üzerinden taciz ve tehdit mesajları attığı öne sürülen A.U.S., çiftin şikayeti üzerine Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince adresinde gözaltına alındı. Emniyette ifade işlemleri tamamlanan şüpheli, Bakırköy Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Serbest bırakıldı, başsavcılık itiraz etti

Şüpheli, savcılıkta ifadesinin ardından 'tehdit' ve 'ısrarlı takip' suçundan tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Hakimlik işlemleri tamamlanan şüpheli, adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı. Şüphelinin serbest bırakılmasına, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca itiraz edildi. - İSTANBUL