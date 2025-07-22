Ece Seçkin, Mattia Ahmet Minguzzi için başlatılan oturma eylemine destek verdi

Ece Seçkin, Mattia Ahmet Minguzzi için başlatılan oturma eylemine destek verdi
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Ece Seçkin, Mattia Ahmet Minguzzi için başlatılan oturma eylemine destek verdi
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Kadıköy'de 24 Ocak'ta bıçaklanarak hayatını kaybeden 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi tarafından Bakırköy Özgürlük Meydanı'nda başlatılan oturma eylemi, kamuoyunun dikkatini çekmeye devam ediyor. Eylemin ikinci gününde meydana gelen şarkıcı Ece Seçkin, anne Minguzzi'nin kaleme aldığı metni kamuoyu önünde okuyarak destek verdi.

Kadıköy'de bıçaklanarak öldürülen 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi'nin başlattığı oturma eylemine şarkıcı Ece Seçkin de destek verdi. Eylemin ikinci gününde Bakırköy Özgürlük Meydanı'na gelen Seçkin, acılı annenin kaleme aldığı metni kamuoyuna okudu.

Oğlunun ölümünün ardından adalet arayışına giren Yasemin Minguzzi, Bakırköy Özgürlük Meydanı'nda oturma eylemi başlattı. 24 Ocak'ta Kadıköy'de bıçaklanarak hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi'nin davası sürerken, anne Minguzzi'nin sessiz çığlığı başka ailelerin de desteğiyle meydanda yankı buldu. Çocuklarını farklı olaylarda kaybeden aileler, dayanışma amacıyla eyleme katıldı.

Ece Seçkin, Mattia Ahmet Minguzzi için başlatılan oturma eylemine destek verdi

Eylemin ikinci gününde alana gelen şarkıcı Ece Seçkin, anne Minguzzi'nin hazırladığı metni basın mensupları ve çevredeki vatandaşlarla paylaştı.

Okunan metinde "Canımız yanarken, taş keserken kimilerinin de mide kaldıracağı leş bir figür hummasına tutulduğunu görüyorsunuz. Sosyal medyada iki satır yazıyla destek istiyoruz. Elimizden başka bir şey gelmiyor, çok büyük bir çaresizlik bu katlanılması çok büyük bir acı. Düşünün ki narkoz olmadan anestezi. Anestezi yapılmadan diri diri ameliyat edildiğinizi düşünün, bilinciniz açık her gün her gün bu acıyı tekrar tekrar yaşıyorsunuz. Şahsen kimseye bir minnet borcum yok, yanımda olan halk dışında kimseye teşekkürü borçlu değilim. Kimsenin önünde eğilecek bir vaziyetimde yok çok şükür. Ne var biliyor musunuz? Bu aileye bir can borcu var, adalet borcu var. 2027'ye de ertelense gündemden düşürmeyeceğim" ifadeleri

Kaynak: Haberler.com / Ömercan Altay - 3.Sayfa
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıDoğa Turizm:

Halk tv'nin olduğu yerde samimiyet olmaz. Pr çalışması için gittiği o kadar belli ki..

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme13
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıCagdas Karagöz:

senın cocugunda boyle olsa yazarmıydın sami mi ol ama

yanıt1
yanıt1
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