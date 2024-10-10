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Ece Ronay'a 46 Günlük Adli Para Cezası

Ece Ronay'a 46 Günlük Adli Para Cezası
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Erzurum'da bir öğretmen grubunun fotoğrafına hakaret içerikli yorum yaptığı gerekçesiyle yargılanan sosyal medya fenomeni Ece Ronay, 46 gün karşılığında adli para cezasına çarptırıldı.

Erzurum'da bir öğretmen grubunun paylaştığı fotoğrafa hakarette bulunduğu gerekçesiyle yargılanan sosyal medya fenomeni Ece Ronay'ın 46 gün karşılığında adli para cezasıyla cezalandırılmasına karar verildi.

Erzurum'un Karayazı ilçesi girişinde bulunan Türkçe ve Kürtçe 'Hoş geldiniz' yazan tabela altında 2022 yılı Nisan ayında çekindikleri fotoğrafı paylaşan 4 öğretmen, büyük tepkiye maruz kalmıştı. Fotoğraftaki el hareketi nedeniyle öğretmenler hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı. Soruşturma başlatılmasıyla 2022 yılı Mayıs ayında açığa alınan öğretmenler, aklanarak görevlerine tekrar geri döndü. Yaptıkları paylaşımla ilgili küfür, hakaret ve tehdit içerikli yorumlar hakkında ise şikayetçi oldu.

Öğretmenlerin fotoğrafı hakkında hakaret içerikli yorum yapan Ece Ronay hakkında, Karayazı Asliye Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Öğretmenlere yönelik 'andavallar' şeklinde hakarette bulunduğu yorumu nedeniyle yargılanan Ece Ronay'ın, mahkemede kendisini 'Sosyal medya fenomenleri arasında kullanılan ve hakaret veya küfür niteliği taşıdığını bilmediği bir kelimeyi eleştirmek amacıyla kullandığını' söyleyerek savunduğu öğrenildi.

Karayazı Asliye Ceza Mahkemesi'nde davanın 4 Ekim 2024'te görülen karar duruşmasında, Ece Ronay'ın birden fazla kişiye hakaret suçundan 46 gün karşılığında adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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