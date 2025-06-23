Ebru Yaşar Konseri Sonrası Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı

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Ebru Yaşar Konseri Sonrası Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı
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Samsun'da düzenlenen 'Kültür Yolu Festivali'nde Ebru Yaşar'ın konserinin ardından çıkan kavgada bir kişi bıçaklanarak hastanelik oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ebru Yaşar konseri sonrası çıkan kavgada 1 kişi bıçaklandı

SAMSUN - Samsun'da düzenlenen "Kültür Yolu Festivali"nde sahne alan Ebru Yaşar'ın konseri sonrası çıkan kavgada 1 kişi bıçaklanarak hastanelik oldu.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un İlkadım ilçesi Baruthane Mahallesi Batıpark'da Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından organize edilen "Kültür Yolu Festivali" kapsamında sanatçı Ebru Yaşar müzikseverlerle buluştu. Konserin dağılımı sırasından iki grup arasında bıçaklı kavga çıktı. Kavgada, G.Y.'nin bıçaklı saldırısına uğrayan E.K.K. sol baldırından bıçaklanarak hastanelik oldu. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipbi sevk edildi. Polis kavgaya müdahale ederek büyümeden önlerken, bıçaklı saldırıda yaralanan E.K.K., ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Bıçaklı saldırgan G.Y. ise polis tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMER AY - 3.Sayfa
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