Ebru Şallı'nın 5 yıllık eşi Uğur Akkuş'a uzaklaştırma kararı

Eski manken, sunucu ve pilates eğitmeni Ebru Şallı, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 2019 yılında evlendiği iş insanı Uğur Akkuş tarafından şiddet, tehdit ve hakarete uğradığını açıklamıştı.

MAHKEMEYE BAŞVURDU

Eşi Akkuş'u 5 aydır görmediğini de paylaşımında belirten Şallı, daha sonra İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurarak korunma talebinde bulundu.

1 AY SÜREYLE EBRU ŞALLI'YA YAKLAŞMAMASINA HÜKMEDİLDİ

Mahkemeye sunulan dilekçede Şallı, can güvenliğinden endişe ettiğini, fiziksel ve psikolojik şiddet mağduru olduğunu belirterek uzaklaştırma kararı verilmesini istedi. Talebi kabul eden mahkeme, Uğur Akkuş'un 1 ay süreyle eşi Ebru Şallı'nın bulunduğu konuta veya iş yerine yaklaşmamasına karar verdi.

KARARA UYMAZSA ZORLAMA HAPSİNE ÇARPTIRILACAK

Mahkeme ayrıca, Uğur Akkuş'un Şallı'ya yönelik şiddet, tehdit, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına, iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesine ve karara aykırı davranması halinde 3 günden 10 güne kadar zorlama hapsine çarptırılmasına hükmetti.