Eber Gölü Çevresinde Yangın Çıktı
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde Eber Gölü'nün çevresindeki otluk arazide çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangının nedeni henüz belirlenmedi.
Afyonkarahisar'da bulunan Eber Gölü'nün çevresindeki otluk arazide çıkan yangına müdahale ediliyor.
Bolvadin ilçesinde bulunan Eber Gölü'nün çevresinde henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Yükselen dumanları fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Servis'e bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Dron ile havadan görüntülenen yangının söndürülmesinin ardından yapılacak hasar tespit çalışması ile bölgenin alanı belirlenecek. - AFYONKARAHİSAR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa