Haberler

E5 Esenyurt'ta seyir halindeki araç alev alev yandı

E5 Esenyurt'ta seyir halindeki araç alev alev yandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

E5 Karayolu Esenyurt mevkiinde seyir halindeki bir otomobil birden alev aldı. Olayda yaralanan olmamasına rağmen araçta maddi hasar meydana geldi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

E5 Karayolu Esenyurt mevkiinde seyir halinde bulunan araç bir anda alev aldı. Çıkan yangın nedeniyle araçta hasar meydana gelirken, o anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Olay saat 22.30 sıralarında E5 Karayolu Esenyurt Saadetdere mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Avcılar'dan Büyükçekmece istikametine seyir halinde bulunan 34 FHK 698 plakalı otomobil, bir anda alev aldı. Alevleri fark eden sürücü, aracı yolun sağına çekti. Kısa sürede büyüyen yangın, aracın büyük bölümünü sardı. Yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında araçta maddi hasar meydana gelirken, olayda yaralanan olmadı. Yangın nedeniyle E5 Karayolu'nun Avcılar'dan Büyükçekmece istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Aracın yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
ABD basını: Trump, İran'a pazar sabahı saldırı emri verebilir

İran'a saldırı tarihi belli oldu, Trump müttefik ülkeye bilgi verdi
Altın ve gümüş fiyatlarında büyük çöküş

Trump'ın seçimi yangını körükledi! Altın ve gümüşte büyük çöküş
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hollywood efsanesi Catherine O'Hara hayatını kaybetti

Herkes o rolle tanıyordu, efsane oyuncu hayatını kaybetti
Şeytanın aklına gelmez! Altın üretim atölyesine güzellik merkezi süsü vermişler

Güzellik merkezini bakın ne için kullanmışlar?
Hayatını kaybeden Fatih Ürek'in menajerinden duygu dolu açıklama

Hastane önünde acı veda: Fatih Ürek'in son anlarını anlattılar
Babasını dövdüğü görüntüleri amcasına yolladı: Gelin bunu buradan alın

Babasını öldüresiye dövüp kaydettiği görüntüleri amcasına yolladı
Hollywood efsanesi Catherine O'Hara hayatını kaybetti

Herkes o rolle tanıyordu, efsane oyuncu hayatını kaybetti
Şam yönetimi ve SDG, Suriye'de entegrasyon için anlaştı

Suriye'de yeni dönem! Yalnız kalan SDG beklenen adımı attı
Fatih Ürek'in vefat ettiğini muhabirlerden öğrenen Sıla'nın yaşadığı şok kameraya yansıdı

Haberi muhabirlerden öğrenen Sıla'nın yaşadığı şok kameraya yansıdı