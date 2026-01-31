E5 Esenyurt'ta seyir halindeki araç alev alev yandı

E5 Karayolu Esenyurt mevkiinde seyir halinde bulunan araç bir anda alev aldı. Çıkan yangın nedeniyle araçta hasar meydana gelirken, o anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Olay saat 22.30 sıralarında E5 Karayolu Esenyurt Saadetdere mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Avcılar'dan Büyükçekmece istikametine seyir halinde bulunan 34 FHK 698 plakalı otomobil, bir anda alev aldı. Alevleri fark eden sürücü, aracı yolun sağına çekti. Kısa sürede büyüyen yangın, aracın büyük bölümünü sardı. Yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında araçta maddi hasar meydana gelirken, olayda yaralanan olmadı. Yangın nedeniyle E5 Karayolu'nun Avcılar'dan Büyükçekmece istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Aracın yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. - İSTANBUL