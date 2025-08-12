E-80 Otoyolunda Lastik Yangını Korkuttu

Edirne-Babaeski arasındaki E-80 otobanında seyir halindeki bir tırın lastiğinin yerinden çıkarak yol kenarındaki kuru otluk alana fırlaması yangına sebep oldu. Lastiğin otlara çarpması ve sürtünme etkisiyle başlayan yangın, bölgedeki sürücüler ve ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde büyümeden söndürüldü.

Edirne-Babaeski arasındaki E-80 otobanında seyir halindeki bir tırın lastiğinin yerinden çıkarak yol kenarındaki kuru otluk alana fırlaması sonucu yangın çıktı. Yangını fark eden başka bir tır sürücüsü, aracında bulunan su bidonlarıyla alevlere müdahale ederken, olay yerine sevk edilen itfaiye ve jandarma trafik ekipleri yangının kontrol altına alınmasını sağladı. Jandarma trafik ekipleri, müdahale süresince otoyolun üç şeridini trafiğe kapatarak, ulaşımı tek şeritten kontrollü şekilde yönlendirdi.

Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülmesinin ardından otoban otoman tekrar trafiğe açıldı.

Görgü tanığı tır sürücüsü Mehmet Ada, "Seyir halindeyken lastiğin fırlayıp gittiğini gördüm. Ardından yol kenarındaki kuru otlarda yangın çıkmaya başladı. Aynı anda iki farklı noktada alevler vardı ama hızlı müdahale ile yangın büyümeden söndürüldü" dedi. - EDİRNE