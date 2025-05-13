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E-5'te Trafik Magandası Korna Çalan Sürücüye Ölümle Tehdit Etti

E-5'te Trafik Magandası Korna Çalan Sürücüye Ölümle Tehdit Etti
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İstanbul Esenyurt'ta bir sürücü, E-5 Karayolu'nda yan yola geçmek isteyen araçların önüne geçince, kendisine korna çalan tır şoförüne önce küfür etti, ardından ölümle tehditte bulundu. O anlar kameraya yansıdı.

E-5'de kaynak yaptı, korna çalan sürücüyü öldürmekle tehdit etti

İSTANBUL - İstanbul Esenyurt'ta bir sürücü, E-5 Karayolu'ndan yan yola geçmek isteyen onlarca vatandaşın önüne geçti. Kendisine korna çalarak tepki gösteren sürücüye ise önce küfür eden trafik magandası, ardından ölümle tehdit etti. Yaşanan o anlar ise kameraya yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde E-5 Karayolu Esenyurt mevkiinde yaşandı. Bir şahıs, anayoldan yanyola geçmek için bekleyen onlarca aracın önüne geçti. Bu sırada kendisine korna çalarak tepki gösteren tır şoförüne ise küfür eden trafik magandası aracından indi. Şoförün yanına kadar gelerek "Meslektaş olmasak seni öldürürdüm" diye tehdit eden trafik magandası, tartışmanın ardından aracına binerek uzaklaştı. Yaşanan o anlar ise tır şoförünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HAKAN POLAT - 3.Sayfa
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