E-5 Karayolunda İETT Otobüsü 2 Kadına Çarptı

E-5 Karayolu'nda İETT otobüsü yaşlı kadınlara çarptı: 2 ağır yaralı

İSTANBUL - E-5 Karayolu'nda İETT otobüsü karşıdan karşıya geçmeye çalışan iki kadına çarptı. Çarpma sonucu yaşlı kadınlar ağır yaralanırken kaza sonrası yaşananlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Olay saat 20.50 sıralarında E-5 Karayolu Ankara istikameti Kambiloba ışıklarında meydana geldi. İddiaya göre yeşil ışıkta geçen 303A Silivri-Avcılar İETT otobüsü, karşıdan karşıya geçmeye çalışan ismi henüz öğrenilemeyen 2 yaşlı kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaşlı kadınlar ağır yaralandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri ağır yaralı kadınları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Kaza sonrası fenalık geçiren otobüs şoförü de hastaneye kaldırılırken polis olay ile ilgili inceleme başlattı.