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E-5 Karayolu'nda Kamyon Kazaları Facianın Eşiğinden Döndü

E-5 Karayolu'nda Kamyon Kazaları Facianın Eşiğinden Döndü
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Büyükçekmece E-5 Karayolu'nda yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda, üç kamyonun kaza yapması sonucu büyük bir facianın eşiğinden dönüldü. Güvenlik kameralarına yansıyan anlarda sürücüler zorlukla durabildi.

E-5 Karayolunda kayganlaşan yolda 3 kamyon kaydı facianın eşiğinden dönüldü

Facianın eşiğinden dönülen anlar kamerada

İSTANBUL - Büyükçekmece E-5 Karayolu'nda yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda saniye farkla kamyon ve, iki çöp kamyonu sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Facianın eşiğinde dönülen anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Büyükçekmece E-5 Karayolu Güzelce mevkiinde saat 13: 23 sıralarında seyir halinde olan kamyon şöförü yağmur nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç yolda kayarak yan dönerek ilerleyip bariyerlere çarptı. Seyir halinde olan sürücüler de güçlükle durabildi.

Aynı mevkiide yağışlı hava nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybeden çöp kamyonu şoförü kayarak bariyerlere çaptı. O esnada kamyonun arkasında seyir halinde olan başka bir çöp kamyonu sürücüsü de kaza nedeniyle duramayarak bariyerlere çarptı. Facianın eşiğinden dönülen anlar güvenlik kamerasına ve cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT DELİCE - 3.Sayfa
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