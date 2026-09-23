E-5 Haramidere'de kamyonet direğe çarptı, ağır yaralı sürücüye kalp masajı yapıldı

E-5 Karayolu Haramidere mevkiinde Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kamyonet ve bir otomobil çarpıştı. Daha sonra Kamyonet duramayarak aydınlatma direğine çarptı. Kazada kamyonet sürücüsü ağır şekilde yaralanırken, çevredeki vatandaşlar kalp masajı yaparak müdahale etti. Yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, 07.00 sıralarında E-5 Karayolu Haramidere mevkiinde yaşandı. Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden bir kamyonet ve bir otomobil çarpıştı. Sonrasında kamyonet duramayarak refüje çıkarken, aydınlatma direğine çarptı. Olayda sürücü ağır şekilde yaralanırken, çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine bildirildi. Sağlık ekipleri olay yerine gelene kadar çevredekiler şoföre kalp masajı yaptı. Kaza sonrasında ise Edirne istikametinde trafik durma noktasına gelirken, yaşanan o anlar kameraya yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı