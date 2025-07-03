Düziçi'nde Otoyol Kenarında Yangın Çıktı, İtfaiye Müdahele Etti

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde otoyol kenarındaki çalılıkta çıkan yangın, itfaiye tarafından söndürüldü.

Yangın, Gaziantep-Adana-Tarsus otoyolu Düziçi ilçesi Yarbaşı mevkiinde meydana geldi. Yol kenarındaki kuru otlar ve ağaçların tutuşmasıyla birlikte alevler kısa sürede büyüdü. Yoğun duman nedeniyle görüş mesafesi zaman zaman sıfıra kadar inerken, polis ekipleri güvenlik önlemi olarak trafiği tek şeride indirdi. Bölgede araç kuyrukları oluştu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı. - OSMANİYE