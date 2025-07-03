Düziçi'nde Otoyol Kenarında Yangın Çıktı, İtfaiye Müdahele Etti

Düziçi'nde Otoyol Kenarında Yangın Çıktı, İtfaiye Müdahele Etti
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Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde otoyol kenarındaki çalılıkta çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde otoyol kenarındaki çalılıkta çıkan yangın, itfaiye tarafından söndürüldü.

Yangın, Gaziantep-Adana-Tarsus otoyolu Düziçi ilçesi Yarbaşı mevkiinde meydana geldi. Yol kenarındaki kuru otlar ve ağaçların tutuşmasıyla birlikte alevler kısa sürede büyüdü. Yoğun duman nedeniyle görüş mesafesi zaman zaman sıfıra kadar inerken, polis ekipleri güvenlik önlemi olarak trafiği tek şeride indirdi. Bölgede araç kuyrukları oluştu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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