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Plaka Gizleyen TIR Sürücüsüne 170 Bin TL Ceza

Plaka Gizleyen TIR Sürücüsüne 170 Bin TL Ceza
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Hatay’ın Dörtyol ilçesinde mekanik düzenekle plakayı gizleyen tır sürücüsüne 170 bin TL para cezası uygulandı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde mekanik düzenekle plakayı gizleyen tır sürücüsüne 170 bin TL para cezası uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 2 Eylül'de O-53 Kuzucu Denetim İstasyonu mevkiinde M.O.'nün idaresindeki çekici ve bağlı römorkta kontrol yapıldı. Yapılan kontrollerde; çekicinin ön panjur kısmına mekanik bir düzenek yardımıyla plakanın gizlendiği, ayrıca çekicinin arkasındaki römork plakasının da bezle kapatılarak okunmasının engellendiği tespit edildi.

Sürücüye toplam 170 bin TL idari para cezası uygulanırken, araç 30 gün süreyle trafikten men edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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