Düzce Yığılca'da ağaç devrilen 60 yaşındaki Mehmet Çakır hayatını kaybetti

Düzce Yığılca'da ağaç devrilen 60 yaşındaki Mehmet Çakır hayatını kaybettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Düzce'nin Yığılca ilçesine bağlı Yoğunpelit köyündeki ormanlık alanda kesim sırasında üzerine ağaç devrilen 60 yaşındaki Mehmet Çakır hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Düzce'nin Yığılca ilçesinde ormanlık alanda üzerine ağaç devrilen 60 yaşındaki Mehmet Çakır hayatını kaybetti.
Olay, Yığılca ilçesine bağlı Yoğunpelit köyündeki ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ormanda kesim yapıldığı sırada Mehmet Çakır'ın üzerine ağaç devrildi. Ağacın altında kalan 60 yaşındaki Çakır, olay sonucu hayatını yitirdi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı