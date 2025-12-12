Üniversitesi Hastanesi'nde rehine ve şiddet kodu verildi

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde, "Gri Kod" (Rehine Durumu) ve "Beyaz Kod" (Sağlıkta Şiddet) tatbikatları başarıyla gerçekleştirildi.

Hastane Afet Planı kapsamında düzenlenen tatbikat, Pediatri/Yenidoğan servisinde planlandı. Tatbikat senaryosu gereği serviste yatışı bulunan bir hastanın ebeveyninin fiziksel tehdit içeren ifadelerde bulunarak servis düzenini ve personel güvenliğini tehlikeye atması üzerine acil durum çağrısı verildi. Hasta güvenliği ve personel çalışma huzurunu tehdit eden, acil müdahale gerektiren bir durum meydana gelmesi üzerine acil olarak Hastane Olay Yönetim Ekibi toplandı.

Tatbikat senaryosu gereği kriz yönetimi, olay yeri güvenliği, hasta ve çalışan güvenliğiyle tahliye süreçleri detaylı biçimde canlandırıldı. Tatbikatta, görevli personelin acil durum kodları aktif edildiğinde koordineli, hızlı ve etkin bir şekilde hareket etmesi, tüm çalışanların farkındalığının artırılması ve uygulamalı senaryolarla tecrübelerinin yükseltilmesi amaçlandı.

Hastane Başhekim Yardımcısı ve Hastane Afet Planı (HAP) Başkan Vekili Doç. Dr. Zekeriya Okan Karaduman, başarılı bir tatbikat çalışması olduğunu ifade ederek, tatbikata destek veren İl Sağlık Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü ve Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi çalışanlarına teşekkür etti. - DÜZCE