Düzce Üniversitesi'nde Asayiş Bilgilendirme Standı

Güncelleme:
Düzce İl Emniyet Müdürlüğü, Düzce Üniversitesi'nde öğrencilere asayiş konularında bilgilendirme yaptı. Terör örgütlerinin eleman kazanma yöntemleri, dolandırıcılık, uyuşturucu ile mücadele ve KADES uygulaması hakkında bilgiler verildi.

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler Düzce Üniversitesi'nde stant açarak öğrencilere asayiş konularında bilgilendirmelerde bulundu.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü il genelinde bilgilendirme çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede Düzce Üniversitesi'nde öğrenciler ile bir araya gelen emniyet ekipleri öğrencilere terör örgütlerinin eleman kazanma yöntemleri, bilişim sistemlerinin doğru kullanımı, dolandırıcılık, uyuşturucu ile mücadele ve KADES uygulaması konularında bilgiler aktardılar. - DÜZCE

