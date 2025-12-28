Haberler

Şarampole kayan minibüsü, off-road araçları kurtardı

Düzce'de kar safarisi yapmaya giden Offroad kulübü üyeleri, Samandere Şelalesi mevkiinde şarampole kayan minibüsü vinçler ile kurtardı. Olayda herhangi bir yaralanma olmadığı bildirildi.

Düzce'de yaylaya kar safarisi yapmaya giden Düzce Safari Offroad kulübü üyeleri, samandere şelalesi mevkiinde şarampole kayan minibüsünü vinçlerle kurtardı.

Düzce'de yaylaya kar safarisi yapmak için yola çıkan Düzce Safari Off-Road kulübü üyeleri, Samandere Şelalesi mevkiinde şarampole kayan minibüse yardım etti. Kaygan yol nedeniyle kontrolden çıkarak şarampole kayan minibüs, bölgede bulunan offroad ekiplerinin vinçli araçlarıyla yapılan çalışma sonucu bulunduğu yerden kurtarıldı. O anlar cep telefonu kameralarına yansırken, olayda herhangi bir yaralanmanın olmadığı öğrenildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

