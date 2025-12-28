Şarampole kayan minibüsü, off-road araçları kurtardı

Düzce'de yaylaya kar safarisi yapmaya giden Düzce Safari Offroad kulübü üyeleri, samandere şelalesi mevkiinde şarampole kayan minibüsünü vinçlerle kurtardı.

Düzce'de yaylaya kar safarisi yapmak için yola çıkan Düzce Safari Off-Road kulübü üyeleri, Samandere Şelalesi mevkiinde şarampole kayan minibüse yardım etti. Kaygan yol nedeniyle kontrolden çıkarak şarampole kayan minibüs, bölgede bulunan offroad ekiplerinin vinçli araçlarıyla yapılan çalışma sonucu bulunduğu yerden kurtarıldı. O anlar cep telefonu kameralarına yansırken, olayda herhangi bir yaralanmanın olmadığı öğrenildi. - DÜZCE