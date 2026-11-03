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Düzce Kaynaşlı'da konteyner yüklü tır devrildi, 69 yaşındaki sürücü yaralandı

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Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde sabah saatlerinde Anadolu Otoyolu'nda kontrolden çıkan konteyner yüklü tır, Sarıçökek köyü mevkisine devrildi. Kazada 69 yaşındaki tır sürücüsü yaralanırken yaralı sürücü hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde Anadolu Otoyolu'nda kontrolden çıkan konteyner yüklü tır, Sarıçökek köyü mevkisine devrildi. Kazada 69 yaşındaki tır sürücüsü yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Recep K. (69) idaresindeki konteyner yüklü tır, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak yol kenarındaki Sarıçökek köyü mevkisine devrildi. Meydana gelen kazada tır sürücüsü Recep K. yaralandı. Yaralı sürücü, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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