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Düzce Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cihat Tutkun Kalp Krizi Sonucu Hayatını Kaybetti

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Düzce Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cihat Tutkun, uzun yıllardır yerel ve ulusal medya kuruluşlarında görev yaptıktan sonra geçirdiği kalp krizi sonucu evinde hayatını kaybetti. Bel fıtığı rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören Tutkun'un cenazesi, 22 Temmuz Pazartesi günü Şehitlik Camii'nde öğlen namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından şehir mezarlığına defnedilecek.

Düzce Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cihat Tutkun, geçirdiği kalp krizi sonucu evinde hayatını kaybetti.

Düzce'de uzun yıllardır yerel ve ulusal medya kuruluşlarında görev alan Düzce Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cihat Tutkun, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Son zamanlarda bel fıtığı rahatsızlığı sebebi ile tedavi gördüğü öğrenilen Tutkun'un cenazesi, 22 Temmuz Pazartesi günü Şehitlik Camii'nde öğlen namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından şehir mezarlığına defnedilecek. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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