Düzce Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cihat Tutkun Kalp Krizi Sonucu Hayatını Kaybetti

Düzce Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cihat Tutkun, geçirdiği kalp krizi sonucu evinde hayatını kaybetti.

Düzce'de uzun yıllardır yerel ve ulusal medya kuruluşlarında görev alan Düzce Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cihat Tutkun, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Son zamanlarda bel fıtığı rahatsızlığı sebebi ile tedavi gördüğü öğrenilen Tutkun'un cenazesi, 22 Temmuz Pazartesi günü Şehitlik Camii'nde öğlen namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından şehir mezarlığına defnedilecek. - DÜZCE