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Düzce’de "Yurt Güvenliği" toplantısı gerçekleştirildi

Düzce’de 'Yurt Güvenliği' toplantısı gerçekleştirildi
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Düzce Valisi Mehmet Makas, kentte güvenlik ve kamu düzenine ilişkin çalışmaların değerlendirildiği "Yurt Güvenliği" konulu video konferans toplantısına katıldı.

Düzce Valisi Mehmet Makas, kentte güvenlik ve kamu düzenine ilişkin çalışmaların değerlendirildiği "Yurt Güvenliği" konulu video konferans toplantısına katıldı.

Konuralp Bey Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda Vali Mehmet Makas'a; İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Kılınç, Gençlik ve Spor İl Müdürü Zekeriya Arslantürk ile Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Mehmet Sarıoğlan eşlik etti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Osman Aşkın Bak'ın başkanlığında gerçekleştirilen Video Konferans Sistemi (VKS) toplantısına, 81 ilin valisi ve ilgili kurum amirleri katıldı.

Toplantıda yurt genelinde güvenliğin sağlanmasına yönelik çalışmalar ve kurumlar arası koordinasyon konuları ele alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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