Yaya geçidi ve engelli rampasına park cezasız kalmadı

Güncelleme:
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde yaya geçidi ve engelli rampasına park eden sürücünün görüntüsünün sosyal medyada paylaşılmasının ardından, sürücüye ceza uygulandı ve araç yerinden kaldırıldı.

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Akçakoca ilçesinde yaya geçidi ve engelli rampasına park eden sürücünün görüntüsünün sosyal medya hesaplarında paylaşılmasının üzerine sürücüye gerekli cezai işlem uygulandı.

Düzce Valiliği tarafından yapılan açıklamada; "Akçakoca ilçesinde yaya geçidi ve engelli rampasına parkeden bir aracın görüntüsünün yayınlanması üzerine açıklama yapılması gereği duyulmuştur. 8 Aralık 2025 tarihinde saat 17: 30 sıralarında Akçakoca ilçemiz Yalı Mahallesi Orhan Gazi Caddesindeki bir marketin önünde bulunan yaya geçidine park ederek, geçişi engelleyen söz konusu görüntülerde yer alan kamyonet tipi araca Akçakoca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce Karayolları Trafik Kanununun 61/1-n maddesi gereğince idari para cezası uygulanarak, araç derhal bulunduğu yerden kaldırılmıştır" denildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
