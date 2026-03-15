Düzce'de sahur vakti çıkan ev yangınında yaşlı kadın hayatını kaybetti

Düzce'de sahur vaktinde bir evde çıkan yangında 75 yaşındaki Kadriye Seymen, dumandan zehirlenerek yaşamını yitirdi. Yangın, sobadan kaynaklandığı değerlendiriliyor ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de sahur vakti iki katlı evde çıkan yangında dumandan etkilenen 75 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, Yaka köyünde Z.S.'ye ait iki katlı evin birinci katında sahur vakti sobadan kaynaklandığı değerlendirilen ufak çaplı yangın çıktı. Yangın nedeniyle oluşan duman ve karbonmonoksit gazı, aynı katta uyuyan 75 yaşındaki Kadriye Seymen'in odasına doldu. Dumanı fark edemeyen ve dışarı çıkamayan yaşlı kadını kurtarmak ile yangına müdahale etmek için bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangını söndüren itfaiye ekipleri, Seymen'i hareketsiz halde buldu. Sağlık personelinin yaptığı kontrolde, yaşlı kadının dumandan zehirlenerek hayatını kaybettiği belirlendi.

Seymen'in cenazesi, savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Düzce Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yangın ve ölüm olayıyla ilgili soruşturma başlatıldı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
