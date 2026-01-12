Düzce'de kanunsuz ava geçit yok

Düzce Doğa Koruma Ve Milli Parklar Müdürlüğü, 2025 yılı boyunca yürüttüğü eğitim ve denetim faaliyetlerinin bilançosunu açıkladı.

Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar müdürlüğü hem avcıların bilinçlendirilmesine yönelik eğitimler hem de sahada yapılan sıkı denetimlerle yaban hayatının korunmasına yönelik önemli adımlar atıldı. Bu çerçevede 2025 yılı içerisinde 8 adet avcı eğitim kursu düzenlendi. Eğitimleri başarıyla tamamlayan 121 kişiye avcılık belgesi verilerek yasal ve bilinçli avcılığın yaygınlaştırılması hedeflendi. Kurslarda av ve yaban hayatı mevzuatı, avlanma usulleri, avlakların korunması ve sürdürülebilir avcılık konularında detaylı bilgilendirmeler yapıldı.

91 kişi hallında idari işlem

Öte yandan, av koruma ve kontrol ekipleri tarafından il genelinde yürütülen denetimlerde kanun dışı avlanmaya karşı taviz verilmedi. Yapılan kontrollerde, yasa dışı av yaptığı tespit edilen 91 kişi hakkında idari işlem uygulandı. Denetimler sırasında 9 adet av tüfeğine el konulurken, avlaklarda kullanımı yasak olan çeşitli araç ve gereçler de muhafaza altına alındı.

Kanunsuz avlama uyarısı

Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkilileri, yaban hayatının korunması ve doğal dengenin sürdürülebilmesi adına denetimlerin büyük önem taşıdığına dikkat çekerek, av koruma ve kontrol faaliyetlerinin 2026 yılında da artarak devam edeceğini vurguladı. Yetkililer ayrıca, mevzuata uygun şekilde avcılık yapan ve kurallara riayet eden avcılara teşekkür ederek, vatandaşlardan kanunsuz avlanma durumlarını ilgili birimlere bildirmelerini istedi. Yürütülen çalışmalarla birlikte Düzce genelinde hem bilinçli avcılığın artırılması hem de yaban hayatının korunmasının hedeflendiği belirtildi. - DÜZCE