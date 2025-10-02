Düzce'de Uyuşturucu Ticareti Yapıldığı İddiasıyla 2 Kişi Tutuklandı

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Beyciler Mahallesinde uyuşturucu madde ticari yapan 2 kişi tutuklandı 1 kişi adli kontrol şartı ile serbest kaldı. Şahıslarla birlikte 1 gram kokain ve 28 adet sentetik hap ele geçirildi.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Beyciler Mahallesi'nde uyuşturucu madde satıldığı yönünde bilgiler elde edilmesi üzerine 3 şüpheli şahsa yönelik operasyon yapıldı. Yapılan çalışmada 28 adet sentetik ecza, 1 gram kokain maddesi ele geçirildi. Olayda 5 suç kaydı bulunan A.M.Ö.(28), 4 suç kaydı bulunan A.Ç.(26) ve suç kaydı bulunmayan Ö.B. (23) gözaltına alındı. Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan işlem yapılan 2 şahıs tutuklanırken 1 şahıs adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Şüphelilerden uyuşturucu madde satın aldığı tespit edilen 2 şahıs hakkında uyuşturucu madde kullanma suçundan adli işlem yapıldığı bildirildi. - DÜZCE