Düzce'de Uyuşturucu Ticareti Yapan Şahıs Tutuklandı

Düzce'de Uyuşturucu Ticareti Yapan Şahıs Tutuklandı
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Düzce İl Jandarma ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan E.S.'yi yakaladı. Üzerinde 80.05 gram metamfetamin ve diğer uyuşturucu maddelerle birlikte tutuklandı.

DÜZCE(İHA) – Düzce İl Jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapma ve görevli memura görevi yaptırmamak için direnme ve mukavemet suçlarından gözaltına alınan şüpheli şahıs tutuklandı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele sürüyor. Ekipler, E.S.(41) isimli şahsın uyuşturucu madde sattığı ve Sakarya'dan Düzce'ye uyuşturucu madde getireceği duyumu üzerine harekete geçti. Sakarya plakalı araç ekipler tarafından durdurulduğu sırada elinde bulunan çanta ile kaçmaya çalışan E.S. yere düşürdüğü çantayı vermemek ve kaçmak için görevli memurlara mukavemette bulunmasına rağmen yakalandı.

Cumhuriyet savcısının talimatıyla gecikmesinde sakınca bulunan hal kapsamında alınan arama kararına istinaden şahsın çantasında yapılan arama sonucunda 80.05 gram metamfetamin, 9.08 gram bonzai, 10.72 gram tütüne emdirilmiş AM-2201 uyuşturucu madde ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak savcının talimatı üzerine, şüpheli şahıs hakkında uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan gözaltına alınarak görevli memura görevi yaptırmamak için direnme ve mukavemet suçundan ayrı tahkikat başlatıldı. İşlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen E.S. tutuklandı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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