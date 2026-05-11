Yunus ekiplerinin dikkati uyuşturucu satıcısını yakalattı

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Yunus ekipleri, devriye sırasında uyuşturucu satışı yapan 1 kişiyi yakaladı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yunus ekiplerince Ağa Mahallesi'nde uyuşturucuyla mücadeleye yönelik yapılan sokak çalışmalarında şüphe üzerine durdurulan S.S. isimli şahsın üzerinde ve aracında yapılan aramada 65,4 gram sentetik kannobinoid maddesi ele geçirildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - DÜZCE

