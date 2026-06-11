Düzce'de uyuşturucu satarken suçüstü yakalanan şüpheli tutuklandı

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapan şüpheli suçüstü yakalanarak cezaevine gönderildi.

Akçakoca İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında Edilli köyünde bir şüphelinin uyuşturucu sattığı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler tarafından bir süre teknik ve fiziki takibe alınan H.M., uyuşturucu madde sattığı esnada suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin Osmaniye Mahallesi'ndeki ikametinde yapılan aramada yaklaşık 50 gram bonzai ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.M., çıkarıldığı hakimlikçe 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak' ile 'uyuşturucu madde bulundurmak' suçlarından tutuklandı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı