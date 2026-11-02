Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Düzce'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Düzce'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Düzce'de uyuşturucu ticaretine yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Araçta 32 gram, Cumayeri ilçesi ve Aziziye Mahallesi'ndeki aramalarda 1,15 gram ile 5 gram metamfetamin, hassas terazi ve pompalı tüfek ele geçirildi.

Düzce'de polis ekiplerinin uyuşturucu madde ticaretine yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü. 1 Kasım'da gerçekleştirilen çalışmalarda, bir araçta yapılan aramada 6 parça halinde 32 gram metamfetamin ele geçirildi. Operasyonun devamında Cumayeri ilçesindeki bir ikamet ile Düzce merkez Aziziye Mahallesi'nde bulunan iş yerinde de aramalar gerçekleştirildi. Yapılan aramalarda 1,15 gram ve 5 gram metamfetamin, hassas terazi, pompalı tüfek ve tüfeğe ait 20 fişek ele geçirildi.

Operasyon kapsamında, uyuşturucu madde kullanmak suçundan R.F. (31) ve C.E. (27) hakkında adli işlem yapıldı. Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan işlem yapılan E.F. (39) ve H.B. (29) ise gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.F. ve H.B., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 33 sitede yayınlandı.
Kavga, olay ne ararsan var! İşte Fenerbahçe'nin yeni hocası Conceiçao'nun bilinmeyenleri

Kavga, olay ne ararsan var! Conceiçao'nun bilinmeyenleri bu haberde
Seren Serengil mirasını kime bırakacağını açıkladı! Tek bir şartı var

Seren Serengil mirasını kime bırakacağını açıkladı! Tek bir şartla...
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sadece bir sütyen değil, 50 milyon dolarlık servet! İşte onu bu kadar değerli kılan sır

Taşları kadar değeri de göz kamaştırıcı! İşte arkasındaki sır
Ayın Biri Kilisesi'nde dilek kuyruğu! Vatandaşlar akın etti

Bu görüntü dün İstanbul'da kaydedildi!
Yerli mi yabancı mı derken düğüm çözüldü! İşte Fener'in yeni hocası

Yerli mi yabancı mı derken düğüm çözüldü! İşte Fener'in yeni hocası
ABD'de akılalmaz olay! Kendi cinsel organını kesip ateşe verdi

Anne evinde dehşet anları! Cinsel organını kesip ateşe verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi, nafaka düzenlemesi geliyor! Taslak belli oldu

Talimat Erdoğan'dan! Toplumun kanayan yarası için düzenleme geliyor
Minik taraftar maça gittiğine pişman oldu ama sonrasını ömür boyu unutamayacak

Maça gittiğine pişman oldu ama sonrasını ömür boyu unutamaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gökyüzünde dikkat çeken mesaj! Azerbaycan halkına ve Aliyev'e seslendi

Erdoğan'dan gökyüzünde dikkat çeken mesaj! Aliyev'e seslendi