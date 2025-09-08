Haberler

Düzce'de Uyuşturucu Operasyonunda 44 Gözaltı, 6 Tutuklama

Güncelleme:
Düzce'de gerçekleştirilen narkotik operasyonlarında 44 kişi hakkında adli işlem yapıldı, 6 şahıs tutuklandı. Operasyonlarda uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Düzce'de narkotik ekiplerince yapılan operasyonlarda 44 kişiye adli işlem yapıldı, yakalanan 6 şahıs ise tutuklandı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde polis ve jandarma narkotik suçlarla mücadele ekiplerince uyuşturucu madde satıcılarına, kullanımına yönelik 1-7 Eylül 2025 tarihlerinde gerçekleştirilen operasyonlarda 40 olaya müdahale edilirken, yakalanan 6 kişi tutuklandı. Uyuşturucu kullanan ve bulunduran 44 kişi hakkında ise adli işlem yapıldı. Aramalarda; 118 adet sentetik ecza, 3 bin 573 gram esrar, 82 gram metamfetamin, 249 gram bonzai, 1,5 gram skunk, 5,5 gram bonzai 18 kök kenevir, 32 gram kenevir tohumu ve 6 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
