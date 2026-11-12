Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 0,8 gram metamfetamin bulundu, 1 şüpheli tutuklandı

Düzce'de narkotik ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda toplam 0,8 gram metamfetamin ele geçirildi. Operasyon kapsamında 2 şüpheli hakkında işlem yapılırken, 9 suç kaydı bulunan 1 kişi tutuklandı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Karaçalı Mahallesi'nde uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma gerçekleştirildi. Yapılan sokak çalışmalarında 0,6 gram metamfetamin ele geçirildi. Çalışmaların devamında gerçekleştirilen aramalarda ise 0,2 gram daha metamfetamin bulundu. Operasyon kapsamında, 16 suç kaydı bulunan B.A. (41) hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 191. maddesi kapsamında işlem yapıldı. Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçu TCK 188 kapsamında işlem yapılan ve 9 suç kaydı bulunduğu belirtilen F.İ. (29) ise sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı