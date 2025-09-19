Haberler

Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: Kubar Esrar ve Kenevir Ele Geçirildi

Düzce İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Yığılca ilçesinde yürütülen operasyon sonucunda 2 kilo 706 gram kubar esrar, 3 kök kenevir bitkisi ve uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirdi.

Düzce'de Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafındın uyuşturucu satıcılarına ve kullanımına yönelik operasyonlar sürüyor. Jandarma ekipleri tarafından Yığılca ilçesinde yapılan çalışmada 2 kilo 706 gram kubar esrar maddesi, 3 kök kenevir bitkisi, 2 adet içime hazırlanmış kubar esrar maddesi, uyuşturucu madde kullanma aparatı ve sigara sarma kağıdı ele geçirildi. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
