Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: Kubar Esrar ve Kenevir Ele Geçirildi

DÜZCE(İHA) – Düzce İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler yaptığı operasyonda kubar esrar, kenevir ele geçirdi.

Düzce'de Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafındın uyuşturucu satıcılarına ve kullanımına yönelik operasyonlar sürüyor. Jandarma ekipleri tarafından Yığılca ilçesinde yapılan çalışmada 2 kilo 706 gram kubar esrar maddesi, 3 kök kenevir bitkisi, 2 adet içime hazırlanmış kubar esrar maddesi, uyuşturucu madde kullanma aparatı ve sigara sarma kağıdı ele geçirildi. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. - DÜZCE