Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

Güncelleme:
Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen narkotik operasyonunda, 230 gram sentetik kannabinoid maddesi, hassas terazi ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. İki şüpheli tutuklandı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 2 şahsın yakalanmasına yönelik Çay ve Derelitütüncü mahallelerinde operasyon düzenlendi. Operasyonda 5 parça halinde 230 gram sentetik kannabinoid maddesi, hassas terazi ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Uyuşturucuyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. 10 suç kaydı bulunan M.D (53) ile 15 suç kaydı bulunan R.D. (37) uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - DÜZCE

