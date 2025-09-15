Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: 800 Bin TL Değerinde Kokain Ele Geçirildi

DÜZCE (İHA) – Düzce'de jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, yaklaşık 800 bin TL değerinde 164.7 gram kokain ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Düzce merkeze bağlı Doğanlı köyünde yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde K.Ö. (18) ve A.D.'nin (17) İstanbul'dan Düzce'ye uyuşturucu madde getireceği belirlendi. Düzenlenen operasyonla yakalanan şüphelilerin üzerinde yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 800 bin TL olan 164.7 gram kokain maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - DÜZCE