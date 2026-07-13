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Düzce'de 45 şahsa uyuşturucudan işlem yapıldı

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Düzce'de polis ve jandarma ekiplerinin 6-12 Temmuz tarihleri arasında düzenlediği operasyonlarda 45 olaya müdahale edildi, çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Uyuşturucu kullanan 45 kişi hakkında adli işlem yapılırken, 4 satıcı tutuklandı.

Düzce'de Polis ve Jandarma ekipleri 45 olaya müdahale ederken çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirdi. Uyuşturucu bulunduran ve kullanan 45 kişi hakkında adli işlem yapılırken uyuşturucu satıcısı 4 kişi tutuklandı.

Düzce'de Emniyet ve Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele birimlerince suçların önlenmesi, azaltılması ve suçluların yakalanması amacıyla 6-12 Temmuz 2026 tarihleri arasında icra edilen faaliyetlerde 45 olaya müdahale etti.

Ekiplerin çalışmasıyla 9,34 gram esrar, 65,07 gram bonzai, 1 gram kokain, 0,5 gram bonzai hammaddesi, 152,5 gram sukunk, 40 adet sentetik ecza, 12,7 gram metamfetamin, 73 kök kenevir, 18,06 gram kenevir tohumu, 1 gram amfetamin ve 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Bu operasyonlarda uyuşturucu kullanan 45 şüpheli hakkında adli işlem yapılırken 4 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine konuldu.

Terör suçlarına geçit yok

Ekipler terör suçlarıyla mücadele kapsamında 3 olaya müdahale ederken, 4 şahıs hakkında işlem yaptı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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