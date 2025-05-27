Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Kişi Tutuklandı

Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Kişi Tutuklandı
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Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı. Operasyonda 80 gram sentetik kannabinoid ve 2 gram metamfetamin ele geçirildi.

Düzce'de Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sokak satıcılarına yönelik operasyonlar sürüyor. Yapılan operasyonda 5 parça halinde toplam 80 gram sentetik kannabinoid maddesi, 2 parça halinde 2 gram metamfetamin maddesi ve 2 adet sentetik ecza ele geçirildi. Olayda gözaltına alınan ve çeşitli suç kaydı bulunan H.B. (28), B.Ş. (23), B.A. (24), O.K. (24) ve suç kaydı bulunmayan E.K. (19) gözaltına alındı. E.K isimli şahıs savcılıktan serbest kalırken uyuşturucu madde ticareti suçundan işlem yapılan H.B., B.Ş., B.A. ve O.K. ise Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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