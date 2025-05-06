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Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama
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Düzce'de narkotik ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenledikleri operasyonda 3 kişiyi yakaladı. Yakalanan şahıslardan 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Düzce'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmada yakalanan 3 kişiden 2'si tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin uyuşturucu satıcılarına yönelik başarılı operasyonları devam ediyor. Bu çerçevede M.Y., Y.A. ve T.İ. isimli şahısların uyuşturucu madde sattığı istihbaratına ulaşan ekipler, şahıslara yönelik olarak operasyon düzenledi. Yapılan baskınla 3 kişi yakalanırken şahısların üzerlerinde, ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda 60 gram metamfetamin maddesi, 15 gram sentetik kannabinoid maddesi ile bir miktar bonzai hammaddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler Cumhuriyet Başsavcılığına götürüldü. Burada tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan M.Y ve Y.A isimli şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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