Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kilogram Skunk Ele Geçirildi

DÜZCE (İHA) – Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda durdurulan otomobilin motor kaputu altına gezlenmiş bin 70 gram skunk maddesi ele geçirildi.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde uyuşturucu operasyonları sürüyor. Düzce'nin Kaynaşlı ilçesi Anadolu Otoyolunda bulunan dinlenme tesisi mevkisinde jandarma trafik ve KOM Şube Müdürlüğünce yapılan yol kontrol faaliyetinde Gaziantep plakalı otomobil durduruldu. Narkotik arama köpeği ile yapılan aramada aracın motor kaputu altına gizlenmiş bin 70 gram ağırlığında skunk maddesi ele geçirildi. Şüpheli şahıs gözaltına alınırken olayla ilgili olarak adli tahkikat başlatıldığı bildirildi. - DÜZCE