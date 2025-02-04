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Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kilogram Skunk Ele Geçirildi

Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kilogram Skunk Ele Geçirildi
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Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda, durdurulan bir otomobilin motor kaputundan 1.070 gram skunk maddesi bulundu. Şüpheli gözaltına alındı ve adli tahkikat başlatıldı.

DÜZCE (İHA) – Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda durdurulan otomobilin motor kaputu altına gezlenmiş bin 70 gram skunk maddesi ele geçirildi.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde uyuşturucu operasyonları sürüyor. Düzce'nin Kaynaşlı ilçesi Anadolu Otoyolunda bulunan dinlenme tesisi mevkisinde jandarma trafik ve KOM Şube Müdürlüğünce yapılan yol kontrol faaliyetinde Gaziantep plakalı otomobil durduruldu. Narkotik arama köpeği ile yapılan aramada aracın motor kaputu altına gizlenmiş bin 70 gram ağırlığında skunk maddesi ele geçirildi. Şüpheli şahıs gözaltına alınırken olayla ilgili olarak adli tahkikat başlatıldığı bildirildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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