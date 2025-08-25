Düzce'de Uyuşturucu Operasyonlarında 2 Tutuklama

DÜZCE (İHA) – Düzce'de narkotik suçlarla mücadele ekiplerinin yaptığı operasyonlarda yakalanan 2 şahıs tutuklandı, uyuşturucu kullanan ve bulunduran 34 şahıs hakkında ise işlem yapıldı.

Düzce'de uyuşturucu madde satıcılarına, kullanımına yönelik polis ve jandarma ekiplerince operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. Bu çerçevede Düzce Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Polis ve Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince suçların önlenmesi, azaltılması ve suçluların yakalanması amacıyla 18 -24 Ağustos tarihlerinde icra edilen operasyonlarda 33 olaya müdahale edilirken 2 kişi tutuklandı. Uyuşturucu kullanan ve bulunduran 34 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Çalışmalarda, 20 adet sentetik ecza, 46 gram metamfetamin, 634 gram bonzai, 233 gram esrar, 511 gram skunk, 1,74 gram kokain, 8 gram bonzai hammaddesi, 273 kök kenevir ve 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. - DÜZCE