Düzce'de Uyuşturucu Operasyonları: 7 Tutuklama

DÜZCE (İHA) – Düzce'de polis ve jandarma narkotik suçlarla mücadele ekiplerinin yaptığı operasyonlarda yakalanan 7 uyuşturucu satıcısı tutuklandı, uyuşturucu kullanan ve bulunduran 58 şahıs hakkında ise işlem yapıldı.

Düzce'de uyuşturucu madde satıcılarına, kullanımına yönelik operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. Düzce Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde polis ve Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince suçların önlenmesi, azaltılması ve suçluların yakalanması amacıyla 15-21 Eylül 2025 tarihleri arasında icra edilen operasyonlarda 49 olaya müdahale edilirken, 7 kişi tutuklandı. Uyuşturucu kullanan ve bulunduran 58 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Çalışmalarda; 13 adet sentetik ecza, 31 gram esrar, 15 gram metamfetamin, 89 gram bonzai, 40 gram skunk, 62 gram eroin, 32 gram bonzai ham maddesi ve 8 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerinin de 4 olaya müdahale ettiği, 4 kişi hakkında işlem yapıldığı bildirildi. - DÜZCE