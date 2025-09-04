Düzce'de Uyuşturucu Operasyonları: 4 Tutuklama

Düzce (İHA) – Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucuyla mücadele soruşturmaları kapsamında yapılan 3 ayrı çalışmada 4 kişi uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklandı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı il genelinde uyuşturucuyla mücadele konusunda kararlılıkla çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede Düzce Merkez Nusrettin Mahallesi'nde Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş şubesi ekiplerinin yaptığı çalışmalarda B.Ç isimli şahıs yakalandı. Şahsın üzerinde yapılan aramada 74 gram sentetik kannabinoid, 2 gram A/M-sentetik kannabinoid hammaddesi, 3 gram metamfetamin ele geçirildi.

İkinci olayda Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Aziziye Mahallesi'nde yaptığı çalışmada M.S isimli şahıs yakalandı. Şahsın üzerinden 5 gram sentetik kannabinoid, 16 adet sentetik ecza, suçtan elde edildiği değerlendirilen cep telefonu ele geçirildi.

Üçüncü operasyonda yine Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmada takibe alınan ve İstanbul'dan, Düzce'ye gelen bir araç durduruldu. Araçta yapılan aramada 1 parça halinde 75 gram metamfetamin, 5 gram skunk maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili olarak Ö.C ve A.C.A isimli şahıslar yakalandı.

Yapılan çalışmalarda 4 kişi uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - DÜZCE