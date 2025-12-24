Düzce'de yıl boyunca uyuşturucu satan 184 kişi tutuklandı

DÜZCE(İHA) – Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde polis ve jandarma ekipleri tarafından 2025 yılı içerisinde yapılan narkotik operasyonlarında uyuşturucu satan 184 şahıs tutuklandı.

Düzce Valisi Selçuk Aslan, asayiş değerlendirme toplantısında gençleri zehirlemeye çalışan uyuşturucu tacirlerine ve sokak satıcılarına geçit vermediklerini söyledi. Vali Aslan, 2025 yılı boyunca yapılan denetimlerle ilgili bilgiler vererek "2025 yılında ilimiz genelinde uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik gerçekleştirilen 247 operasyonda 267 şahıs gözaltına alınmış, 184 şahıs tutuklanmıştır. Yine uyuşturucu ile mücadele kapsamında gerçekleştirilen 2 bin 217 denetimde bin 559 şahıs gözaltına alınmış, 101 şahıs tutuklanmıştır. Emniyet ve jandarmamız tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında 2025 yılında; 2 bin 857 gram metamfetamin, 19 bin 7 gram esrar, 12 bin 306 gram bonzai, 6 bin 70 adet sentetik ecza, bin 193 kök kenevir ele geçirilmiştir" dedi.

Vali Aslan, çağın en büyük sorunlarından biri olan uyuşturucu ile mücadele ile ilgili ise şunları aktardı; "Uyuşturucu ile mücadele temel öncelik alanlarımızdan birisi olup tüm vatandaşlarımızın bu hususta güvenlik güçlerimize destek olmalarını, çevrelerinde şüphelerini çeken konularda 112 Acil Çağrı Merkezlerimizi çekinmeden bilgilendirmelerini beklediğimizi bir kez daha ifade etmek isterim.

Emin olun her bir ihbar en ince şekilde değerlendirilerek güvenlik stratejilerimiz için bizlere yol gösterici olmaktadır. Hiç şüphesiz tüm milletimizi hedef alan bu mücadelede biz kararlılıkla yol alsak da aziz milletimizin güçlü desteği alacağımız sonucun başarı oranını artıracaktır." - DÜZCE