Haberler

Düzce'de yıl boyunca uyuşturucu satan 184 kişi tutuklandı

Düzce'de yıl boyunca uyuşturucu satan 184 kişi tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı öncülüğünde yapılan narkotik operasyonlarında 184 kişi tutuklanırken, uyuşturucu ile mücadelede 247 operasyon gerçekleştirilmiş ve 2 bin 857 gram metamfetamin ele geçirilmiştir.

DÜZCE(İHA) – Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde polis ve jandarma ekipleri tarafından 2025 yılı içerisinde yapılan narkotik operasyonlarında uyuşturucu satan 184 şahıs tutuklandı.

Düzce Valisi Selçuk Aslan, asayiş değerlendirme toplantısında gençleri zehirlemeye çalışan uyuşturucu tacirlerine ve sokak satıcılarına geçit vermediklerini söyledi. Vali Aslan, 2025 yılı boyunca yapılan denetimlerle ilgili bilgiler vererek "2025 yılında ilimiz genelinde uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik gerçekleştirilen 247 operasyonda 267 şahıs gözaltına alınmış, 184 şahıs tutuklanmıştır. Yine uyuşturucu ile mücadele kapsamında gerçekleştirilen 2 bin 217 denetimde bin 559 şahıs gözaltına alınmış, 101 şahıs tutuklanmıştır. Emniyet ve jandarmamız tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında 2025 yılında; 2 bin 857 gram metamfetamin, 19 bin 7 gram esrar, 12 bin 306 gram bonzai, 6 bin 70 adet sentetik ecza, bin 193 kök kenevir ele geçirilmiştir" dedi.

Vali Aslan, çağın en büyük sorunlarından biri olan uyuşturucu ile mücadele ile ilgili ise şunları aktardı; "Uyuşturucu ile mücadele temel öncelik alanlarımızdan birisi olup tüm vatandaşlarımızın bu hususta güvenlik güçlerimize destek olmalarını, çevrelerinde şüphelerini çeken konularda 112 Acil Çağrı Merkezlerimizi çekinmeden bilgilendirmelerini beklediğimizi bir kez daha ifade etmek isterim.

Emin olun her bir ihbar en ince şekilde değerlendirilerek güvenlik stratejilerimiz için bizlere yol gösterici olmaktadır. Hiç şüphesiz tüm milletimizi hedef alan bu mücadelede biz kararlılıkla yol alsak da aziz milletimizin güçlü desteği alacağımız sonucun başarı oranını artıracaktır." - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Libya askeri heyetini taşıyan uçağın kara kutusuna ulaşıldı

Ankara'da düşen jetle ilgili gizemi aydınlatacak delil bulundu
Libya heyetini taşıyan jetin düşme anında çarpıcı detay! Tüm görgü tanıkları aynı şeyi söyledi

Jetin düşme anında çarpıcı detay! Görgü tanıkları aynı şeyi söyledi
Sadettin Saran'ın uyuşturucu test sonucu belli oldu

Sadettin Saran'ın uyuşturucu test sonucu belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Asgari zammı sadece maaşı değil tüm ödemeleri değiştirdi! İşte kalem kalem yeni ücretler

Asgari zammı sil baştan değiştirdi! Bir grubun eli hayli rahatlayacak
Afrika Uluslar Kupası'nda olay! Osimhen, Tanzanya maçında çıldırdı

Dün geceye damga vuran görüntü
Beşiktaş derbisi için stada giden Sadettin Saran, ağlamamak için kendini zor tuttu

Saran'ın ağlamamak için kendini zor tuttuğu anlar
İrem Derici, Sadettin Saran ve Ela Rümeysa Cebeci olayına kayıtsız kalamadı

Ünlü şarkıcı olan bitene kayıtsız kalamadı: Milletin yatak odası...
Asgari zammı sadece maaşı değil tüm ödemeleri değiştirdi! İşte kalem kalem yeni ücretler

Asgari zammı sil baştan değiştirdi! Bir grubun eli hayli rahatlayacak
Başbakanın ülkenin en uzun tünelinin açılışından önce yaptığına bakın

Başbakanın ülkenin en uzun tünelinin açılışından önce yaptığına bakın
Aşiret lideri, Ankara'nın göbeğinde oğlunu vurdu

Aşiret lideri, başkentin göbeğinde silahını çekip oğlunu vurdu