Düzce'de Uyuşturucu Operasyonları: 1 Tutuklama, 48 Kişiye İşlem

Düzce'de Uyuşturucu Operasyonları: 1 Tutuklama, 48 Kişiye İşlem
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Düzce'de narkotik suçlarla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda 1 kişi tutuklandı. Uyuşturucu kullanan ve bulunduran 48 şahıs hakkında adli işlem yapıldı. Operasyonlarda çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de narkotik suçlarla mücadele ekiplerinin yaptığı operasyonlarda yakalanan 1 şahıs tutuklandı, uyuşturucu kullanan ve bulunduran 48 şahıs hakkında ise işlem yapıldı.

Düzce'de uyuşturucu madde satıcılarına, kullanımına yönelik polis ve jandarma ekiplerince operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. Bu çerçevede Düzce Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Polis ve Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince suçların önlenmesi, azaltılması ve suçluların yakalanması amacıyla 28 Temmuz -3 Ağustos 2025 tarihleri arasında icra edilen operasyonlarda 44 olaya müdahale edilirken 1 kişi tutuklandı. Uyuşturucu kullanan ve bulunduran 48 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Çalışmalarda; 18 adet sentetik ecza, 372 gram esrar, 12 gram metamfetamin, 324 gram bonzai, 1.8 gram sukunk, 70 kök kenevir, 5,94 gram bonzai hammaddesi ve 25 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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