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Düzce'de Unutulan Çanta Kontrollü Olarak Patlatıldı

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Düzce'de otobüs durağında unutulan bir çanta bomba imha ekipleri tarafından kontrollü bir şekilde patlatıldı. Çantanın içinde İspanyolca yazılar ve çeşitli eşyalar bulundu.

Durakta unutulan çanta kontrollü patlatıldı

DÜZCE - Düzce'de otobüs durağında unutulan çanta bomba imha ekiplerince kontrollü olarak patlatıldı. Çantanın içerisinden İspanyolca yazılar, karton ve minik çanta çıktı.

Olay, Gümüşova Organize Sanayi Bölgesi girişi Yakabaşı köyü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D-100 kara yolu üzerinde bulunan otobüs durağında bir çantanın olduğunu fark eden vatandaşlar durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kısa süre içerisinde bölgeye ulaşan ekipler, bombanın çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Olay yeri inceleme ve polis bomba imha ekipleri tarafından yapılan çalışma sonrasında çanta fünye ile kontrollü olarak patlatıldı. Patlatılan çantanın içerisinden İspanyolca yazılar, karton ve minik çanta çıktı. O anlar vatandaşlar tarafından an be an kaydedildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Düzce'de Unutulan Çanta Kontrollü Olarak Patlatıldı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENES BEKTAŞ - 3.Sayfa
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